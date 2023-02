Tulude deklareerimise aeg läheneb

Kuigi tulude deklareerimisega ei pea kiirustama, kuna seda on võimalik teha kuni 2. maini, soovitab maksu- ja tolliameti e-büroo teenusejuht Britta Kase selleks juba aegsasti ette valmistuma asuda. “Et deklareerimise ajaks oleksid kehtivad dokumendid ja PIN-koodid olemas, tuleks need juba praegu üle kontrollida ning vajadusel uuendada,” sõnas Kase.

Kehtetu ID-kaarti korral tuleb politsei- ja piirivalveametilt uus taotleda, kuid kui selle PIN-koodid on lihtsalt unustatud ja ära kadunud, saab e-maksuametisse sisse logida ka Smart-ID või Mobiil-IDga. Uute koodide saamiseks tuleks samuti PPA poole pöörduda ja sellega kaasneb ka riigilõiv viis eurot.

Peale selle tuleks ka veenduda, et ID-kaart olemasolevate lugemisseadmetega töötab ja vajalik tarkvara on uuendatud, muidu võib juhtuda, et isegi kehtiva kaardiga tulude deklareerimise portaali sisse ei pääse.