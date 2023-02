Galerii ⟩ Veepõhjast päästetud purjelaev loodetakse suveks üles turgutada

Jenny Kruse üks taastajatest on Tarmo Mihhailov, kes oli 11 aastat puupurjeka kapten.

Mullu septembris vajus ajalooline purjelaev Jenny Kruse Pärnu sadama Jannseni tänava kai ääres nelja meetri sügavusele veepõhja. Purjekas tõmmati mitme kraanaga kaldale ja sestpeale on käinud kibe töö, et see võimalikult kiiresti vette tagasi saada.