Selgusid tänavused Pärnumaa vapimärgi saajad

Avalikkuse ja sihtgrupi arengusse panustamise kõrval kirjutab Margo projekte ühenduse liikmete ja meeskonna teadlikkuse tõstmiseks ning ühenduse arendamiseks. Igal aastal tuuakse Pärnusse rahvusvaheliste projektide kaudu ligemale 50 000 eurot.

Valter Parvele antakse vapimärk number 131. Parve on Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna õpetaja, aktiivne kodanik, kes räägib avalikult kaasa kogukondlikes küsimustes ning pakub lahendusi, et muuta elukorraldust paremaks. Parve on sotsiaalvaldkonna hing ja süda Pärnumaal.



Valter Parve Foto: Urmas Luik

Parve on alates 1991. aastast olnud tegev sotsiaalvaldkonnas. Ta oli esimese Eestis avatud laste varjupaiga Oliver esimene juhataja, hiljem Pärnu linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja ning Pärnu linna sotsiaalsüsteemi väljatöötaja. Sel ajal seati Pärnu sotsiaalsüsteemi sageli suureks eeskujuks teistele omavalitsustele. Pikki aastaid vedas Valter Pärnus aktsiooni “Austa nõrgemat“, mille käigus premeeriti vöötrajal jalakäijatele teed andvaid autojuhte. Sajandi algul ei olnud see sugugi tavaline, et auto ülekäiguraja ees peatus. Tänu sellele aktsioonile muutus tuntavalt Pärnu autojuhtide liikluskultuur. Valter on kirjutanud eri väljaannetes hulgaliselt arvamuslugusid, kus jagab muret ühiskonna elukorralduse, sotsiaalprobleemide ning ennekõike laste ja noorte tuleviku pärast. Kaua aega on Valter olnud ka Pärnu linnavolikogu liige ning nii seeläbi kui aktiivse vabatahtlikuna panustanud oma kodulinna ja kodumaakonna arengusse. Praegu jätkab Parve õpetajana Pärnu kolledžis ning vabal ajal keerutab vinüülplaate mitmesugustel üritustel.

Kristel Ernits saab vapimärgi number 132. Ernits on Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) sekretärina töötanud üle 20 aasta, olles tõeline omavalitsuste koostöövedur, ühismälu kandja ja väärtuslik raudvara. Ta on paljude algatuste initsiaator ja elluviija, olles ühtlasi väga töökas, korrektne ja vastutustundlik. Kristel on pidanud oma tegevuses väga tähtsaks kogu maakonna identiteeti ja ajaloolist järjepidevust. Pärast Pärnu maavalitsuse likvideerimist toodi tema initsiatiivil olulisemad funktsioonid üle POLi – alates Pärnumaa vapimärgi üleandmise traditsioonist, parimate õpetajate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate väljaselgitamisest maakonna kaunimate kodude hindamiseni ja esiletoomiseni –, et tagada järjepidevus.