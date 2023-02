Vabatahtlikud seltsilised kogunesid Pärnusse mõtteid vahetama

Külaliikumise Kodukant ja vabatahtlike seltsiliste projektijuht Krista Pegolainen-Saar rääkis veebruari alguse arvudele tuginedes, et meil on 391 vabatahtlikku seltsilist ja neilt tuge saanuid ligemale 840 inimest. Panustatud aega rahasse arvestatuna võiks summa olla 57 000 eurot.

Kõneleja arvates on vabatahtlike seltsiliste tegevus tulnud selleks, et jääda, nagu on abipolitseinikud ja vabatahtlikud päästjad omast ajast ja tahtest ühiskonna heaks panust andmas.