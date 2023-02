Taluomanikud saavad taotleda katusetoetust

Hindamiskomisjoni esimees, muinsuskaitseameti nõustamisosakonna asejuhataja Peeter Nork rääkis, et sel aastal avaneb taluarhitektuuri taotlusvoor viiendat korda ja selle ajaga on renoveeritud üle 70 taluhoone katus.

Nork tõi esile, et meie taluarhitektuur on eriline ning vajab tähelepanu ja hoidmist. Kõige jätkusuutlikum viis ajaloolist hoonet hoida on seda kasutada ja hooldada või restaureerida traditsioonilisel moel, et säiliks nii ehitiste omapärane ilme kui püsiksid elusana töövõtted.