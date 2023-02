Ingvar Saarest sai linnade ja valdade liidu juhatuse liige

Saare sõnas juhatuse liikmeks saades, et Eestis on omavalitsused kõik väga erinevate võimalustega ning vähese elanike arvuga ja keskustest kaugemal asuvatel omavalitsustel on teistega võrreldes keerulisem hakkama saada. “Arvan, et need omavalitsused vajavad sihitumat regionaalpoliitilist tuge ja ELVLi juhatus on platvorm, kus usutavasti saab teemasid esile tuua ja lahendustele lähemale jõuda,” ütles Saare.