Amet: Vareste ja kajakatega tuleb võitlust alustada varakult

Varesed ja kajakad hakkavad endale sobivat pesitsuspaika valima juba veebruari lõpus ja ennetusega hiljaks jäädes ei tohi neid pesitsusajal häirida. “Seetõttu tasubki hoone üle vaadata võimalikult vara ja vajadusel takistada lindude ligipääs sellele. Pesitsusperioodil lindude häirimine on ebaeetiline ja seadusega keelatud, sest see on neile kõige olulisem ja tundlikum aeg,” selgitas Tammekänd.