Kaks suvepealinna liikumisõpetajat ja lasteaed pälvisid tunnustuse

Katrin Vaiksalu on Pärnu lasteaia Pöialpoiss liikumisõpetaja, kelle mitmekülgne tegevus on märkimisväärne tänu ettevõtlikkusele ja koostööle. Eelkõige liikumise edendamise nimel tegutseb ta nii laste harjumuste kui tervist toetava keskkonna kujundamise nimel. Samuti on ta aastate vältel panustanud Pärnu linna liikumisõpetajate ühenduse töö organiseerimisele ja edendamisele.

Tunnustuse pälvis ka Vaiksalu töökoht – lasteaed Pöialpoiss. Tervisedendust on lasteaias juhtinud tervisemeeskond. Mitme eriala inimeste kaasamine ja aastatepikkune koostöö on taganud süsteemse ja igakülgse tervisedendusliku töö lasteaias ja on oluline õppekasvatustöö osa, toetades lasteaia arengukava ja õppekava eesmärkide elluviimist.



Tervis on meie kõige kallim vara. Heidi Alasepp, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Riikliku tunnustuse teenis veel Karin Kaugeranna, kes Pärnu Raja lasteaia liikumisõpetajana on silma paistnud tervist edendava algatuse, eeskuju ja tervisliku eluviisiga nii organisatsioonis kui üleriigiliselt. Ta on koostanud terviseteemalisi õppematerjale, on oma töös loov ja võimaluste loomisele orienteeritud. Samuti juhib ta Pärnu linna lasteaedade liikumisõpetajate aineühendust.

“Tervis on meie kõige kallim vara. Oleme suuresti ise selle vara hoidjad ja peame sellesse tõsiselt suhtuma iga päev alates oma elustiilist kuni tervisekontrollis käimiseni välja,” kinnitas sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp.

Asekantsler tänas neid inimesi ja organisatsioone, kes enda tervise ja heaolu kõrval on valmis pühendama oma aega ja teadmisi kogukonna ja kaasteeliste tervise ja elukeskkonna parandamise nimel.