Riigiamet sai tuntud puhkemaja teisaldamiseks rohelise tule

​Keskkonnaameti avalike suhete nõunik Liivi Reinhold selgitas, et täna tehakse ära kõik tehnilised tööd ja puhastatakse ümbritsev keskkond, et kraana majale ligi pääseks. Homme on plaanis tõsta ehituskeeluvööndis asuv peegelmaja mõnekümne meetri kaugusel asuvale kõrgemale õuele.

“Enne sellist ettekirjutust kaalume alati, kas ehitised saaks ka seadustada ja samasse kohta jätta,” märkis Avarsalu ja lisas, et Kanaküla peegelmaja omanikele on algusest peale selgitatud, et hooned on rajatud lamminiidule, kus looduskaitsepiirangute leevendamine pole põhjendatud.