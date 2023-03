Via Baltica trassi kõrval Kuldse Kodu naabruses avatud kauplus on neljas Meie toidukaupluseketti kuuluv toiduäri Pärnus. “Uus pood on senistest suurem, mistõttu saame seal pakkuda mitmekesisemat kaubavalikut,” avaldas ligemale 30aastase ajalooga poeketi juhataja Rein Reinvee.