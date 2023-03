Pildid ⟩ Hukkunud mehe naaber: Kahjuks kaotasin ühe hea inimese ja sõbra

Pärnus Tallinna maantee kortermajas hukkunud vanema mehe ülemine naaber Janek Kõrnas rääkis täna, et istus põlengule eelnenud õhtul naabriga all korteris ja võttis napsi. “Mina tulin ühe ballooniga (kaheliitrise õllepudeliga, toim) üles ja tema jäi alla magama,” lausus ta. See oli umbes neli tundi enne põlengut.