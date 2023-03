Kihnu naised ruulivad: 23aastane Pärnu linnavolinik võib pääseda riigikokku

“Enne valimisi teadsin, et umbes 70 inimest on mulle hääle andnud, aga see 1000 sinna otsa oli täielik üllatus, vajab seedimist. Need olid mu esimesed riigikogu valimised,” prahvatas maakonnas üheksanda tulemuse saavutanud 23aastane reformierakondlane Laura Kiviselg.