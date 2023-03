Pärnu hakkab gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajaid premeerima

“Tihti olid vahed üsna väikesed. Nüüd on võimalik andekaid õpilasi rohkem tunnustada,” ütles abilinnapea Ene Täht.

Aasta edenejaks tunnistati varem õpilane, kelle arengus on õppeaasta jooksul toimunud eriliselt märgatavad positiivsed muutused. Nüüdsest saab selle tiitli õpilane, kelle õppetöö korraldamisel on lähtutud kaasava hariduse põhimõtetest ja kes on saavutanud kohandatud õppe toel käesoleval õppeaastal oma arengus eriliselt märgatavaid positiivseid tulemusi.