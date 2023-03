Laupäevast lubatakse taas siseveekogude jääle minna

“Meie mõõtmised näitavad, et viimase nädala külmakraadid on siseveekogude jääd piisavalt kasvatanud, nii et inimesed võivad jälle minna jääle talvemõnusid nautima,” ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein. Kahjuks on Saare- ja Hiiumaa siseveekogude jääolud ebaühtlased, seega jääb saartel jääle mineku keeld kehtima.