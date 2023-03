Pildid ⟩ Ratastoolitantsurühm Silver Wheels tähistas juubelit: null pole number, üheksa aga on

“Oleksin võinud sel kuupäeval kaks korda ratastooli sattuda, aga astusin hoopis nende ette, kes on ratastoolis ja kel oli huvi tantsida,” mõtiskles Eesti line-tantsu hing täna Nooruse majas, kus ratastoolitantsurühm Silver Wheels 19. aastapäeva tähistas. Naljaga pooleks juubelit, sest null pole teatavasti ju number, aga üheksa on.

Enne esimest treeningut oli Seger osalenud Hollandis workshop’il, et ratastoolis tantsimisega lähemalt tutvust teha. On ju see hoopis teine maailm kui tavaline tantsimine.