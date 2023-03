Academia Pernaviensise mõttekojas arutletakse keele üle

Seekordse mõttekoja teema on “Miks keel on tähtis?”. Arutelu avab keele tähenduse, tunnetuse ja kasutuse nii kultuurilisest kui eri teadusvaldkondade vaatenurgast ning peatub teemadel nagu liivi keel ja meel, eesti keele kasutamine teaduses ja eesti teaduskeele olulisus.

Akadeemik Karl Pajusalu on aastast 2000 Tartu ülikooli (TÜ) eesti keele ajaloo ja murrete professor, olnud külalisteadur Pennsylvania ja Stanfordi ülikoolis, külalisprofessor Helsingi ülikoolis. Tema uurimissuund on eesti keele ja sugulaskeelte ning nende murrete ajalooline kujunemine, varieerumine ja dünaamika. Ta on algatanud mitu ettevõtmist: TÜ foneetikalabor, keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, TÜ lõunaeesti keele ja kultuuriuuringute keskus. Karl Pajusalu on peale eesti murrete uurinud põhjalikult liivi keelt ja loonud Liivimaa liivi keele kirjaviisi.