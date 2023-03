Pildid ⟩ Politseis ootab omanikku metsast leitud kumminukk

Kui leid on jaoskonda hoiule jõudnud, asuvad töötajad selle omanikku otsima. Selleks kasutatakse andmebaase, sotsiaalmeediat ja tehakse koostööd sideteenuste ettevõtetega. Kui kaotatud on näiteks rahakott, kus on isikut tõendav dokument, läheb omaniku tuvastamine märksa lihtsamalt.

Küll märkis Grak, et isikut tõendavat dokumenti nad inimesele ei tagasta – pole ju teada, kelle käes see on olnud ja mida sellega on teha proovitud. Seetõttu tuletab klienditeenindaja meelde, et kaotanud isikutunnistuse, tuleb sellest kohe teada anda numbril 1777, et peatada selle sertifikaat.