Segadust tekitanud parkimiskorraldus kehtis vaid päeva

Tänaseks on aga kõik jälle vanaviisi: neljarattalisi pargitakse nii, nagu seda nendes kohtades kogu aeg on tehtud ja enam keegi nendes kohtades valesti parkimist ette ei heida.

Kollase lipiku leidsid oma sõiduki kojamehe vahel tuules lehvimast need, kes parkisid oma masina Hommiku tänavale, ninaga Vaarika ööklubist üle tee asuva äri- ja kortermaja suunas. Samasugune segadus oli terve päeva Munga tänaval, kus asuvad söögikohad ja paljud bürood.

Paljudele autojuhtidele jäi selgusetuks, mille vastu nad on eksinud, sest juba aastaid on nad oma masinat just nõnda nendes kohtades parkinud.