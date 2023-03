Google Street View autod hakkavad pildipanka uuendama

Google’i autod hakkavad Eestis sõitma teisipäevast ja teevad sõltuvalt ilmastikust pilte kuni septembrini. Esmatähtis on pildistamisel selge ilm, päikese kõrgus ja küllaldane valgus, et objektid jääksid piltidel selged ja hoonetele ei jääks varje.

Tänavavaadete puhul jälgib Google, et inimeste privaatsus oleks kaitstud. Enne avaldamist läbivad pildid eritöötluse, millega hägustatakse inimeste näod ja autode numbrimärgid nii, et neid poleks võimalik tuvastada. Tänavavaatel on pildihägustamise lisafunktsioon näiteks inimeste, autode ja majade kohta, mille taotlemiseks tuleb klikata pildi paremas alumises nurgas nupule “Teavita probleemist”.