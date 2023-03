Sotsiaalvaldkonna aasta noor leidis oma kutsumuse vanaema utsitusel

Tominga kandidatuuri esitaja tõi välja, et ta on suutnud oma tööga leida tee kõigi sihtgruppideni ja pannud päevakeskuse toimima just sellisena, nagu üks maapiirkonna sotsiaalkeskus peab töötama.

“Tunnustamine ja see, et keegi mind on märganud, on äärmiselt soe ja toetav tunne,” märkis Tomingas. “Olen nii tänulik töökollektiivile, et nad olemas on.”