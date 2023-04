Lapsega juhtunud õnnetus ajas kohalikud turri: Oli aja küsimus, millal see juhtub

Õnnetus selles kohas lausa ootas tulles, arvas mitu kohalikku elanikku, kellega Pärnu Postimees rääkis. See mõte jookseb läbi ka mitmest some lõimest. Tori vallavalitsuski sai eile hommikul ligemale 2000 elanikuga Tammiste küla asukatelt mitu kõnet ja kirja, milles kohalikud nõudsid, et vallavalitsus midagi ette võtaks.

“Siinsetel arengukoosolekutel on aastaid juttu olnud, et kohtades, kus liiguvad lapsed, võiks olla kiirusepiirang 50 kilomeetrit tunnis. Siiani pole transpordiamet seda teinud,” ütles Tammiste elanik Angela Tölp. “Minu laps käib samuti sealtkaudu pidevalt üle tee, et bussi peale minna. Mul süda kogu aeg valutab, kui lapsed seal tee ääres on. Nad jooksevad jumal teab kust üle, sest ülekäigurada seal ei ole. Kui seal oleks 50 kilomeetri ala, tunduks see turvalisem.”