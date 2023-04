Õnneasjatundja Anna-Liisa Delgado: Me ei suuda olla äärmustes õnnelikud

Õnnetunde tekkemehhanism on keemiline ja loogiline, see ei ole juhuslik, liisutõmbamine ega loterii, vaid väga paljus enda teha.

Ometi pole tegu puhtalt matemaatiliste asjaoludega. Ei ole nii, et kui täna juhtus viis head ja kuus halba asja, oleme kohe õnnetud. Me võime vastastikusi tundeid kogeda samal ajal, mõndagi on meie elus pahasti ja osa hästi. Aju suudab neid eristada. Millegipärast on levinud arvamus, et õnnetu ei tohi olla.