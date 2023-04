Keskkonnaamet ei tühistanud uue Võiste karjääri kaevandamisluba

Häädemeeste vallavalitsus põhjendas kaevandamisloa tühistamise taotlust, et omanik on rikkunud kaevandamisele sätestatud nõudeid. Nimelt asus omanik kaevandusalal raieloa alusel metsa ja võsa maha võtma ja töid tehti ka nädalavahetusel. Vallavalitsus avaldas seisukohta, et kuigi raietöid tehti raieloa alusel, siis kehtivad neile töödele samuti kaevandamisloal ette nähtud piirang, et puhkepäevadel tööd teha ei tohi. Lisaks viis kaevanduse omanik etteheite kohaselt ajal, kui Linnu teel kehtis autodele massi piirang, sama teed mööda kaevandamisalale masina, mille registrimass ületas lubatud seitset tonni.