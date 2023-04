See on igal aastal nii, et kui ilmad natukenegi ilusamaks lähevad, ei poe kõik kambrist välja üksnes selleks, et kesk ärkavat loodust silmad sulgeda, ennastunustavalt sooja värsket õhku hingata ja lasta hellitaval kevadpäikesel enda põski paitada. Kohe on vaja hakata ränka tööd tegema. Selle juurde käib sageli lõke. Kes põletab oksarisu, kes vanu autorehve, kes midagi hoopis kolmandat.