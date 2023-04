Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel on seisukohal, et kindlasti oleks pidanud vald ära ootama uue valitsuse sammud. Juba varem oli teada, et mingit muutust väikeste koolide rahastamises kavandatakse. Kaisel usub, et koalitsioonileppes lubatu teeb maakoolide elu paremaks. Metsküla koolis on praegu küll alla 30 õpilase, aga tulevastel aastatel kasvab õpilaste hulk üle 30. Kui kool ikka alles jääb. Praegu kehtib selle sulgemise otsus.