Pärnumaal soovitakse Kredexi abiga renoveerida üle 20 kortermaja

“Taotluste pisut suurem vastuvõtt on tavapärane, sest osa taotlusi ei pruugi vastata nõuetele ning on neidki ühistuid, kes hiljem taotlusest loobuvad,” lausus EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse maht on sel aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi otsusega 80 miljonit eurot ja järgnevatel aastatel 100 miljonit.

Tervikliku rekonstrueerimise toetust said taotleda korteriühistud, kel on kolme või enama korteriomandiga elamu, mis on kasutusse võetud enne 2000. aastat.