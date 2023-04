Pärnumaal oli töökuulutustes pakutav keskmine brutopalga vahemik 2023. aasta esimeses kvartalis tööportaali CVKeskus.ee andmetel 1303–1687 eurot, mida on 15 protsenti rohkem kui 2022. aastal samal ajal. Siiski jääb see alla 11 protsenti kasvanud Eesti keskmisele, mis on 1483–1989 eurot.