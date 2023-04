Pärnu jõe ääres algab Lao tänava pikenduse ehitus, mis on juurdepääs tulevasele Rail Balticu reisijaterminalile. 400 meetri pikkusele lõigule on kavandatud nii sõidu- kui kergliiklustee. Teed ehitab AS TREF Nord. Selle maksumuseks on ligemale 600 000 eurot ja tööd kestavad tänavu oktoobrini.