Video ⟩ Mick ja Angeelia Pedaja täitsid raske haigusega võitleva tüdruku unistuse

Soomes elav Joanna põeb luuvähki ja arstide hinnangul on haiguse kulg viimases faasis. Musikaalne ja andekas laps kirjutas oma onuga kaks laulu ja tema ema loodab, et muusikud teeks loost “Tämä hetki” omi versioone, esitades seda klaveril, laulaks või mängiks kitarri, et piiga saaks lahkuda teadmisega, et tema loomingut on märgatud ja see lugu elab veel kaua.