Kaupluse, lasteaia ja kooli poole suunduval alal on alates eilsest uus kiiruspiirang.

Märtsi lõpus toimus Tammiste kaupluse lähedal maanteel liiklusõnnetus, kui maanteed ületanud 15aastasele tüdrukule paiskus otsa tema teeületuseks peatunud sõiduauto, millele põrutas otsa treiler, on kohaliku rahva vihale ajanud. Juba ammu on nad juhtinud tähelepanu asjaolule, et selles kohas võib õnnetus juhtuda. Eilsest võetaksegi sellel teelõigul sõidukite hoogu vaiksemaks.