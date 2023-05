Pärnu linnaspaa teenis mullu üle miljoni euro kasumit

“Linnavalitsus on Estonia selliseid majandustulemusi kaua oodanud,” avaldas Pärnu abilinnapea Meelis Kukk. “Heameel on, et kriis pole raisku läinud, vaid andnud optimeeritud baasi pealt üle aegade tulemuse, mis tõtt-öelda on meeldivalt üllatavgi.”