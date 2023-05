Muuseumid avavad ööks uksed

Muuseumiööl osalevad muuseumid, mäluasutused ja külastuspaigad on avatud ajavahemikus 18–23. Sel ajal on programmis osalevatesse kohtadesse sissepääs prii või 1 euro.

Audru muuseum on avatud 18–22. Muuseumiööl oodatakse külastajaid peale muuseumi uudistama ka mõisakompleksi. Osa saab võtta maastikumängust, kuulata põnevaid raamatukatkendeid ja tutvuda majamuuseumi püsiekspositsiooniga. Õuemuuseumis näeb mitmesuguseid tööriistu, kalandusajalugu ja mototehnikat. Kohapeal on avatud ka kohvik.

Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis on avatud näitusemaja ning loomad ootavad uudistajaid lauta kella 21ni. Soovijatele hobusõit. Avatud on rehetoa kohvik.

Eesti muuseumraudtee Lavassaares on avatud 18–23. Sissepääs on kõigile tasuta. Sõidavad muuseumrong ja dresiinid, viimasega sõit lastele tasuta. Avatud on nii sise- kui väliekspositsioonid.