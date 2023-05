Protsendikunst jõuab suvel valmivasse riigimajja innovaatilisest materjalist seinapannoona

Žürii tõstis võidutöö puhul esile selle unikaalse ja innovaatilise materjali mütseeli, mis on seotud eri orgaaniliste jääkidega: inimese ökoloogilist jalajälge vähendav materjal annab teosele orgaanilise ja tervikliku vormi, millel on omaette lugu jutustada.

Riigi Kinnisvara projektidirektori Kärt Vabriti sõnutsi tahetakse riigimajadega jõuda punkti, kus külalist juhendatakse vajadusel riigimajas õige teenuse osutajani sõltumata teemast või tegevusvaldkonnast. Riigimajade eesmärk on riigiasutuste teenused kokku tuua ühte või paari valdkondlikku hoonesse, mis tähendab, et tulevikus puudub inimesel vajadus mööda linna liikuda ja kulutada aega eri asutustega suhtlemiseks.

Kunstikonkursil teise koha saanud seeria “Elussüsteemi elementaarüksus” autorid on Sandra Allemann ja Anu Jaanhold.

Kunstikonkursi võidutöö autorilt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 50 200 eurot ja see valmib sügisel.

“Maadeavastajate” autor Arvi Anderson on lõpetanud kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ning töötab arhitektuuribüroos b210 arhitektina. Aktiivse kunstialase tegevuse ja kunstiakadeemias õpetamise kõrval on ta tänavuse 18. Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni kaaskuraator.

Roman-Sten Tõnissoo on Tallinnas elav visuaalkunstnik, kes on omandanud kunstiakadeemias bakalaureusekraadi fotograafia ja magistrantuuri kaasaegse kunsti erialal, peale selle täiendanud end Prahas FAMUs. Tema loomingu huviobjekt on ihalus vaimsuse ja tähenduse järele ning uute võimalike tulevikuperspektiivide visualiseerimine. Tõnissoo peamiste töövõtetena eristuvad mänguline meediumiülene viitamine ja ruumilise dialoogimomendi otsimine.