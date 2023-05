Pärnu kaasava eelarve ideekonkursile anti stardipauk

Kaasava eelarvega rajatakse objekte, mis asuvad Pärnu või mõne tema osavalla territooriumil, ühtivad linna arengueesmärkidega, pakuvad avalikku hüve, on igaühele suurema osa ajast tasuta kasutatavad ega too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvele. Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud või ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Kaasavaks eelarveks on eraldatud 80 000 eurot, millest kuni 50 000 on mõeldud keskuslinnale ja kuni 10 000 igale osavallale. Kui mõne osavalla ideede maksumus on alla 10 000 euro, ei lähe jääk enam keskuslinna ideede elluviimiseks, vaid lisatakse selle osavalla järgmise aasta kaasavasse eelarvesse. Esitatava idee minimaalne suurus on 3000 eurot.