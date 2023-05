Lääneranna vald läheb kolme kooli vastu kohtulahingusse

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare hinnangul on vaidlustel perspektiivi, sest vald on detailselt läbi vaadanud, mida kooli sulgemine kaasa toob.

Lõpe kooli puhul heitis kohus ette, et vald ei ole analüüsinud sealsetele õpilastele transpordi korraldamist Lihula kooli. Ent vallavanema teatel on vallal Pärnumaa ühistranspordikeskusega juba kokkulepe, et Lihula buss hakkab Oidrema külas peatuma kahes kohas, et võtta peale sealt kandi lapsedki. Ümberistumise peatus, kus lastel tuleb Lihulasse pääsemiseks kümmekond minutit oodata, et ühissõidukit vahetada, nihutatakse liiklusohutumasse kohta, kuhu vald rajab hiljemalt septembri lõpuks bussiootekoja.