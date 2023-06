Kohtukemplus hoiab Pärnjõe kooliperet teadmatuses

Esmaspäeval otsustas Tallinna halduskohus, et pole põhjust tühistada üheksaklassilise Pärnjõe kooli kolmanda kooliastme sulgemine. Kohus jättis kahe Pärnjõe koolis õppiva lapse ema Kadri Michelise kaebuse rahuldamata, sest leidis, et vallavolikogu otsus on õiguspärane ja kaebaja lastele on jätkuvalt tagatud võimalus põhiharidust omandada.