Rattaproff tassis oma varanduse raamatukokku

Rein Taaramäe, hüüdnimega Vader, on Eesti üks edukamaid rattasportlasi, kel on ette näidata mitu etapivõitu maailma suurimatelt velotuuridelt Giro d’Italia ja La Vuelta. Temast sai 2021. aastal teine eestlane, kes on kandnud suurtuuril punast liidrisärki. Vuelta liidrisärgi kõrval saab eriväljapanekul tutvuda näiteks sama suurtuuri mägedekuninga särgi, Tour de France’i noorratturite liidrisärgi ja veel suure osa profiratturi varustusega.

Eriliseks teeb väljapaneku just asjaolu, et see on valminud Tartus asuva spordimuuseumi ja Rein Taaramäe koostöös. Peale loovutatud esemete hõlmab näitus sportlase kommentaare ja analüüsi, mis aitavad paremini mõista rattaspordi köögipoolt.

“Taaramäe on Pärnu kandist Vändrast pärit ja ise ennast selle kandi teedelt maailma tippklassi sõitnud,” ütles spordimuuseumi ja näituse kuraator Rait Männik. “Seetõttu on igati loogiline, et esimese peatuspaiga pärast näituse esimest avamist spordi- ja olümpiamuuseumis leidis see just Pärnus.”

Näitus jääb Pärnu keskraamatukokku uudistamiseks juuli alguseni.

Teisipäeva õhtul toimub spordi- ja olümpiamuuseumi eestvedamisel raamatukogus ka legendaarne mälumäng “Öömälukas”, kuhu oodatakse osalema võistkondi, mille suurus pole piiratud. Seda näilist ebavõrdsust kompenseerib koefitsendiga punktiarvestus.