GALERII ⟩ Eesti üht populaarsemat matkarada uuendati täielikult ja see on nüüd taas külastajatele avatud

Lõunatunnil, kui rabaraja alguses tee ääres on mööda sõitvate veomasinate müra nii vali, et kohati ei kuule, mida kõrvalseisja ütleb, kostab sinna siiski selgelt käo kukkumine. RMK külastusala juht Riho Männik teatab seepeale, et ühel öösel tegi kägu maailmarekordi, kui kukkus 40 minutit jutti, umbes 50 korda minutis. Männik on linde vaadelnud 10 eluaastast alates, seega pea pool sajandit, millest viimased 20 aastat kuulub ta kotkaklubissegi.