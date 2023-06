Piltuudis ⟩ Saarde tuulepargis valmis esimene tuugen

Tuuliku detailid jõudsid objektile 9. mail ning juuni esimesel päeval oli tuugen juba peaaegu valmiski: vaja oli veel vaid lisada labad. Ilma tõttu lükkus see töö aga mõne päeva võrra edasi, sest labasid ei tohi tõsta, kui tuule kiirus on 7,5 meetrist sekundis tugevam.

Utilitas Windi projektijuht Tarmo Kooser on varem avaldanud, et tuulikute püstitamise graafikusse on sellised seisakud sisse arvestatud. Ühe tuuliku püstitamiseks on plaanitud töönädal, siiski võib mõne tuugeni kokkupanek minna ka kiiremini.