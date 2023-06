Koidula kooli vilistlased mälestavad oma matemaatikaõpetajat pingiga

“Nüüd on Roland Tammeoru pärandi austajatel oma koht, kus peatuda, võtta istet, silmitseda väärikast punasest kivist koolihooneid ja mõelda koolimõtteid, millest olulisim osa olid inimesed meie kõrval,” lausus Tammeoru üks kunagistest õpilastest, Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Läinud laupäeval tähistas kunagine ja praegune koolipere Koidula kooli 290. aastapäeva. Kukk märkis, et auväärses eas haridustemplist on teadmisi saanud tuhanded õpilased sadadelt õpetajatelt. “Neist paljude töö on elavana meeles üle aastate,” sõnas ta.