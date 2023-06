Graafik ⟩ Euroaja kõrgeim tähtajalise hoiuse intress kannustab säästma

Tähtajaline hoius sobib eelkõige neile, kes tahavad oma sääste kindla ajaperioodi jooksul turvaliselt kasvatada, kogutud raha vahepeal kasutamata. Näiteks sobib see kodulaenu sissemakse või meelerahufondi kogumiseks. Hoiuse perioodi pikkuse saab valida vajaduse järgi, kuid mida pikem on periood, seda kõrgem on üldjuhul teenitud intress. Eraisikute seas on kõige levinum valik 12kuuline hoius.