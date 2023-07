Sarivaras võeti vahi alla

Esmaste andmete põhjal on mehele esitatud kahtlustus 23 episoodis, aga võimalik, et varguste arv suureneb, sest uurimine alles käib. Praegu kahtlustab politsei, et mees on varastanud peamiselt ehitus- ja tehnikakauplustest, aga ka rõivapoodidest ning ehitusobjektilt, robotniidukeid ja kõlareid varastas mees mitmel korral.

“Kui menetluse käigus tuleb välja, et kahtlusalune on korduvalt varastanud ja on alust eeldada, et tegemist on sarikurjategijaga, peab ka õiguskaitse kiiresti ja jõuliselt reageerima,” ütles menetlust juhtiv Lääne ringkonna prokurör Hanna Varik. Tema sõnutsi on oluline, et inimesed ja ettevõtted annaksid teada, kui nad on langenud varguse ohvriks. “Vargusel võib olla kokkulangevusi varem sooritatud samalaadsete kuritegudega, need omakorda aitavad kurjategijat tabada,” põhjendas ta.