Kahe Lääneranna kooli lapsevanemad pöördusid sulgemise vastu uuesti kohtusse

Metsküla kooli esindav vandeadvokaat Villy Lopman seletas, et lapsevanemad leidsid end pärast algul saadud esialgse õiguskaitse tühistamist väljapääsmatus olukorras. “Tegemist on hädavajadusega, sest uude kooli ei saa laste pabereid koolide puhkuste ajal viia, sest keegi ei võta neid vastu. Samuti ei ole mõeldav, et kiirkorras oleks suvepuhkuste ajal võimalik komplekteerida uued klassid, võtta tööle uued õpetajad või tugiisikud ning leida lahendused muudele probleemidele,” põhjendas ta uuesti kohtu poole pöördumist.