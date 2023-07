Põud näppas teiste hulgas Jussi talu marjasaagi

Marjakasvataja toormetootjana on ahela esimene lüli, kelle saagist oleneb töötlejate varustamine ja toodangu jõudmine tarbijani taskukohase hinnaga. Strastini ütlust mööda jaguneb aianduses tootjate ja tarbijate vahekord nii, et 20 protsenti tootjatest annavad 80 protsenti toodangust. Tänavu on vilja- ja marjaaiad tühjad, sest hiliskevadise paari kahjuöö järel näppas saaki juba põud.

“Perspektiiv on nukker, olen rääkinud nendega, kelle käest ma tavaliselt sõstraid ostan, ja kõik ütlevad, et kobarad on hõredad ja saak väga väike,” rääkis Terje Mitev, kes juhib Kõnnu külas riigi parimaks alternatiivtaluks nimetatud osaühingut Mahlametsa.