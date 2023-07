Pärnu ranna õnnetus seisus sümbolhooned ootavad värskendust

Suvepealinna rannahoone ja kuursaal on üsna õnnetus seisus.

Suvepealinna rannahoone ja kuursaal on üsna õnnetus seisus. Pärnu linn on andnud mõlema hoonestusõiguse pikaks ajaks ärimees Rein Kilgi ettevõttele OÜ LSV Holding. Suuremad investeeringud hoonete remontimiseks on ootel.