Graafik ⟩ Vaata, milliste ametite esindajaid on üle ja milliseid puudu

Samuti napib inimesi IT-sektoris. Tööandjatel on raske leida veel näiteks veoautojuhte, arste ja õpetajaid.

Ülearu on aga andmesisestajaid, sekretäre, asjaajajaid, juhiabisid, aga ka ehitajaid ja kinnisvaramaaklereid.

Mõnevõrra raskem on tööd leida valdkondades, kus on toimunud automatiseerimist. IT arenedes on paljud kontoritööd sellised, kus inimest aina vähem vajatakse. Nii ei ole tööandjatel näiteks eriti raskusi andmesisestajate ja kontoriabide leidmisega. Samuti on konkurents tihedam ametites, kus on toimunud muutused väljaõppe ja koolituste vallas ning kus akadeemiline haridus ei ole enam nii oluline, kui veel aastate eest. See kehtib näiteks sisekujundajate, dekoraatorite ning ajakirjanike ja toimetajate kohta portaalides.

Tööjõuvajaduse baromeetri teises otsas – ametite loetelus, kuhu tööandjatel on raske inimesi leida – on ametid, mis nõuavad pikemat haridusteed. Näiteks on raske leida eriarste, õpetajaid, hooldajaid, meditsiiniõdesid. Kui paljudes ametites on innovatsioon lahenduseks, on nende erialade puhul kiireid lahendusi ja abi innovatsioonist raske leida.