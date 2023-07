Toris tähistatakse silla valmimist

Eelmine, 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild lammutati. Transpordiameti sillainsener Ervin Hein rääkis, et otsus vana sild lammutada sündis põhjaliku analüüsi tulemusena: "Pärnu–Tori tee remondi osana oli plaanis ka silla remont, paraku näitasid uuringud, et lihtsalt remondiga enam silda korda ei saa. Talastik ja pealisehitus olid sellises seisus, et tänapäevaseid koormusi seal tagada ei olnud võimalik."