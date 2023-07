Suvepealinna rahvusvahelisel maleturniiril selgusid parimad

Julgen öelda, et oleme iga aasta kasvatanud oluliselt osalejate arvu, teinud turniiri järjest rahvusvahelisemaks ja meie juurde jõuab üha rohkem väga tugevaid mängijaid.

Eesti suurima malefestivali korraldaja Hendrik Olde ütles, et turniiriga võib väga rahule jääda ja enamik osalejaid tuleb kohale, sest nad tõesti naudivad mängimist. Eriti valmistab rõõmu, et noormängijaid oli põhiturniiril väga palju – järelkasv on meil tagatud.