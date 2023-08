Ettevõtmise taga on MTÜ Ristiküla Külaselts. MTÜsse koondub kolm küla: Ristiküla, Kõveri ja Kalda, kus kokku elab umbes 140 inimest. “Kuna meil endal külamaja ega -tuba ei ole, siis sel eesmärgil teemegi seda. Siis on meil oma kultuuriait,” rääkis külaseltsi juhatuse liige Ruta Kuusk.

Külarahvale on küll kogunemiseks eraldatud ruum ühes vanas kortermajas, kuid see on kehvas seisus ega mahuta inimesi ära. Nii taastabki kogukond 1903. aastal ehitatud aita, mis enne asus naaberkülas Jaamal ja on nüüd toodud Kalda külla.