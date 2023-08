Üksik vanahärra jäi päevadeks oma koju lõksu

Üks esimesi asju, mis Ants Gufile ütles, oli, et naabrimees aitaks ta tualetti. Sinna nad ei jõudnud. Antsu seis paistis halb. Guff kutsus kiirabi. Pärnu haigla erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja Marit Õun ütles, et brigaad kontrollis pühapäeva õhtul Antsu elulisi näitajaid, mis olid normi piires. Õun lisas, et väljakutse tegija sai kiirabilt suunised järgmisel päeval võtta ühendust nii patsiendi perearsti kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.